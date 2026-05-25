Нова гордост: Българин постави световен рекорд по плуване

Българският плувец Кристиян Голомеев заработи 1 милион долара на "Enhanced Games" - т. нар. "Игрите за допингирани". Състезаващият се за Гърция плувец стана единственият, който подобри световен рекорд на форума, провел се в Лас Вегас. Това му донесе втори бонус от 1 милион долара, както предвижда регламентът на изключително спорното и дискутирано в света на спорта състезание.

32-годишният син на легендата Цветан Голомеев даде време от 20,81 секунди на 50 метра свободен стил, при официално най-добро постижение от 20,88 секунди.

Любопитно е, че след състезанието той се загърна с български трибагреник.

Припомняме, че през май 2025 година Голомеев oтново прибра чек от 1 милион долара. Тогава той спря хронометрите на 20,89 секунди при основаването на "Enhanced Games".

Антъни Иванов също записа добър резултат в Лас Вегас. Някогашната звезда на националния ни отбор по плуване, който е със спрени състезателни права в професионалния спорт, зае второ и четвърто място. 26-годишният търновец участва на 100 метра бътерфлай и 50 метра гръб, като и в двете дисциплини постави лични рекорди.

С двете си плувания в "Игрите за допингирани" Антъни Иванов заработи 175 хиляди долара.