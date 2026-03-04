Карина Караиванова е номинирана за подуправител на БНБ

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ – ръководител на управление „Емисионно“.

Номинацията се прави на основание Решение на Народното събрание от 25 февруари 2026 г. за откриване на процедура за избор на подуправител на Българската народна банка – ръководител на управление „Емисионно“, прието на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 13, ал. 2 от Закона за Българската народна банка. Караиванова застава на мястото на Андрей Гюров, който в момента е служебен премиер.

Карина Караиванова има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор. Заемала е ръководни позиции в Министерството на финансите, включително като заместник-министър на финансите, била е председател на Комисията за финансов надзор, а понастоящем представлява България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Продуправителите се предлагат от управителя на БНБ, а след това се избират от Народното събрание. Мандатът е 6 години, като е възможно преизбиране.

Предложението на управителя на БНБ трябва да бъде внесено в Народното събрание, след това да се разгледа в комисия (най-често - бюджетна), има изслушване на кандидата и гласуване в зала с обикновено мнозинство.