Борисов с мъдър цитат от Колю Фичето : Не правете дувари, а мостове

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов продължава обиколката си из страната, като днес той е в Бяла, където посети нов музей, посветен на Колю Фичето.

"Както е казал Майсторът - "Не правете дувари, а правете мостове. Те ви събират, не ви разделят". Но малко хора наистина разбират смисъла на тези думи", заяви Борисов.

В профила си във Facebook, към видео от посещението си, той допълни:

"Не е случайно, че и до днес мостът на Колю Фичето в Бяла е запазен като символ на силата на българския дух и воля. Той напомня, че устояваме на бурите и винаги стоим гордо като народ, когато сме заедно и обединени. Поздравления заслужава и кметът на град Бяла Димитър Славов, който е положил усилия мостът да бъде реставриран. До него е изграден и експоцентъръ"

"Уста Колю Фичето", включващ музей и архитектурен комплекс, които съхраняват и представят делото на големия български майстор, посочи Борисов.

Нашата история е славна и трябва да бъде предавана на следващите поколения по интересен, вдъхновяващ и завладяващ начин, подчерта Борисов.

"България винаги се е градяла от хора с талант, труд и характер. Майстор Колю Фичето е доказателство за това – човек, който без модерни технологии е създал мостове и сгради, които стоят здраво и до днес. Тези мостове не са просто камък и вар. Те са символ на българската упоритост и труд. Във време, когато светът се променя бързо, наш дълг е да помним и пазим делото на такива велики българи. Защото народ, който уважава своите майстори и своята история, знае накъде върви. България има силни корени. И бъдеще, което трябва да продължим да градим заедно", написа още той.

Малко по-късно лидерът на ГЕРБ се срещна с местни граждани в село Брестовица в Русенско.

"Вчера и днес се занимаваме как да дадем пари на големите градове за транспорт, но селата ни се обезлюдяват. Обещавам да има транспорт и в Брестовица, след като се направи пътя", каза той.

"Реконструкцията на водопроводната мрежа в село Брестовица (Община Борово) е поредното доказателство, че когато от ГЕРБ поемем ангажимент пред хората го изпълняваме без да ги делим на наши и ваши или големи и малки населени места."