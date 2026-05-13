Скоростта на вятъра в Русе е достигнала до 86 км/ч, съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град.

Заради опасните метеорологични условия е издадено щормово предупреждение към капитаните на кораби по река Дунав.

Директорът на общинската дирекция "Обществен ред, сигурност и защита на потребителите" в Русе Георги Игнатов съобщи, че от сутринта са постъпили сигнали за две паднали дървета и прекършен клон в града.

Едно от дърветата се е разцепило, като част от него е паднала върху покрива на малък магазин на централната пешеходна улица улица Александровска. На място са изпратени екипи.

Паднали дървета и клони са регистрирани и по пътищата в Русенска област, предаде БНТ.

От полицията в Русе съобщиха, че през нощта екип на пожарната е реагирал на сигнал за паднало дърво на главния път Русе – Силистра, в района на местността Бялата къща.

Дървото е затруднявало движението в едната лента, но впоследствие е било отстранено от пътното платно.