IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

Скоростта на вятъра в Русе е достигнала до 86 км/ч

Издадено е щормово предупреждение към капитаните на кораби по Дунав

13.05.2026 | 16:30 ч. 0
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Скоростта на вятъра в Русе е достигнала до 86 км/ч, съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град.

Заради опасните метеорологични условия е издадено щормово предупреждение към капитаните на кораби по река Дунав.

Директорът на общинската дирекция "Обществен ред, сигурност и защита на потребителите" в Русе Георги Игнатов съобщи, че от сутринта са постъпили сигнали за две паднали дървета и прекършен клон в града.

Едно от дърветата се е разцепило, като част от него е паднала върху покрива на малък магазин на централната пешеходна улица улица Александровска. На място са изпратени екипи.

Паднали дървета и клони са регистрирани и по пътищата в Русенска област, предаде БНТ.

От полицията в Русе съобщиха, че през нощта екип на пожарната е реагирал на сигнал за паднало дърво на главния път Русе – Силистра, в района на местността Бялата къща.

Дървото е затруднявало движението в едната лента, но впоследствие е било отстранено от пътното платно.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

вятър дърво Русе
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem