Военен екип унищожи два невзривени боеприпаса в Ловеч

Открити са при извършване на строителни дейности в частен дом

13.05.2026 | 16:45 ч. 0
МО

Специализиран екип от 12-та авиационна база – Долна Митрополия от Военновъздушните сили (ВВС) унищожи две невзривени отбранителни ръчни гранати Ф-1, открити в Ловеч, съобщиха от Министерството на отбраната.

Екипът е бил активиран на 12 май по сигнал за открити две стари ръчни гранати при извършване на строителни дейности в частен дом в местността „Полето - Лагера“ в Ловеч.

Под ръководството на майор Деян Христов - майор Християн Христов и старши сержант Димитър Бетов, при стриктно спазване на мерките за безопасност, гранатите са били транспортирани на безопасно място и унищожени.

