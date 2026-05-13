Прокурорската колегия образува дисциплинарка срещу Русинова, а срещу Сарафов - не

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) образува дисциплинарно производство срещу изпълняващата функциите (и.ф.) административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова.

За членове на състава са избрани Йордан Стоев, Евгени Иванов и Гергана Мутафова.

Магистратите отказаха да образуват производство срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, тъй като счетоха, че за част от твърденията, съдържащи се в сигнала срещу него, няма достатъчно данни за извършени нарушения, а останалите са с изтекла давност, съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов след заседание на колегията.

След заседанието в отговор на въпрос министърът посочи, че по закон има възможност да обжалва.

"Не искам отсега да се ангажирам с позиция. Но по време на дългата дискусия бяха изложени изключително подробни доводи, свързани с твърдени недостатъци на направеното искане. За първи път ги чух сега, ще се запозная с протокола от заседанието. При наличие на основание, ще подам жалба във ВАС. При липса на такива основания, ще внеса искането отново, коригирано, без пунктовете, по които са изтекли безспорно давностните срокове от 6 месеца от разгласяването на обстоятелствата при уронване на престижа на съдебната власт. Независимо от резултата, твърденията в сигнала са притеснителни. Престижът на съдебната власт в широкия смисъл на думата, считам, че е увреден", заяви Найденов.

Двете предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу Борислав Сарафов и Емилия Русинова бяха внесени от бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Янкулов поиска Сарафов да бъде дисциплинарно освободен от системата за уронване престижа на съдебната власт и подкопаване на доверието в нея.

Бившият служебен министър на правосъдието мотивира предложението си за освобождаването на Русинова с данните за две нейни пътувания в чужбина през юни и август 2021 г. , едно с Петьо Петров и друго – с неговия бивш служител в ресторанта „Осемте джуджета“ Кристиян Христов.