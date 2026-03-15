Харизма, емоционална интелигентност: Какви качества трябва да притежава лидерът?

Харизма, емоционална интелигентност, отлични комуникационни умения - това са само част от качествата, които трябва да притежава един успешен лидер. За да е успешен един екип е важно кой го ръководи и как го мотивира.

Психологът Константин Петров потвърди разбирането, че лидерът трябва да има определени качества.

"По последните проучвания около 25% е нещо, което наследяваме, за да бъдем лидери, останалите 75-80% е нещо, което можем да развием и научим. Качествата на един лидер са способността да поема отговорност, да застава зад решенията си, важна е самооценката и самоувереността му. Лидер идва от английското "лийд", което значи водач. Важно е да има способността за самоконтрол в трудни ситуации", разкри психологът в неделното издание на "България сутрин".

Кой е добър лидер?

Дали един лидер е успешен се определя от обратната връзка на екипа. Петров допълни, че хората най-често описват лидера като човек с авторитет.

"Разликата между мениджър или ръководител и лидер е това, че лидерът има авторитет, мениджърът невинаги. Едно от най-важните неща е да бъдем активно слушащи и да видим каква е потребността на човека, на екипа", допълни психологът пред Bulgaria ON AIR.

Стилове на лидерство

Има 3 основни стила на лидерство, като добрият лидер може да влиза от единия във втория и третия.

"Авторитарен - лидерът по-скоро налага своята гледна точка и не се съобразява толкова с екипа си. В кризисни ситуации е най-добрият подход. Следващият стил е демократичният - мнението на екипа се зачита, работи се с техните нужди и потребности. Третият е либерален - най-добре се описва като пасивност, в която лидерът се отдръпва и се залага на инициативността. Най-добре да се ползва там, където екипът може да го понесе", подчерта психологът.

Себепознанието е може би най-важно за един лидер. От основните обучения е решаване на конфликти, както и активното слушане.

"Не всеки може да е лидер и тези 25%, колкото и да са малки, са основополагащи. Има темпераменти, които са по-интровертни, по-затворени, предпочитат да движат собствените си проекти и да не общуват с другите. Такива хора са неподходящи за лидерска позиция, защото лидерът комуникира с другите и създава мостове. Дори да поставим неподходящ човек и да инвестираме всичко в него, няма да се чувства на място", обясни психологът.

