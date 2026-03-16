Христо Панчугов: За ПП-ДБ и БСП има скрит вот, който не може да бъде предвиден

Политологът Христо Панчугов е на мнение, че и след три вота, никой няма да получи пълно мнозинство за съставяне на парламент. Експертът не очаква формацията на Радев в коалиция с още една политическа сила да могат да постигнат пълно мнозинство.

"Да не говорим за 160 депутати, които са необходими за реформа в съдебната система.

Няколко поредни избора стават заложник на това очакване за някакво чудо в съдебната система като отправна точка за всяка останала промяна в българския политически живот. Макар то да не е лишено от основание, минава през няколко етапа. Първо съдебната реформа трябва да бъде обговорена по начин, който е постижим от гледна точка на конкретните промени”, обясни Панчугов пред БНР.

Предизборна кампания

“Досега Румен Радев носеше престижа на институцията, която заемаше, както и оправданието й. На това се дължи до голяма степен и отсъствието му от предизборната кампания до този момент – възползването от досега създадения имидж му носи повече ползи, отколкото ако започне да говори по същността на тези теми, които вълнуват гражданите”, на мнение е политологът.

Политологът отбеляза, че се наблюдава и отсъствие на ГЕРБ в тази политическа кампания, което “в някаква степен е изненадващо”.

“На фона на тази сложна геополитическа ситуация, както и на липсата на алтернативен разказ за това как изглежда българското общество, ние имаме една ясно противостояща си тенденция – освен на темата за съдебната власт, имаме и за първи път 30% от българските граждани, които биха подкрепили напускане на България от ЕС. Те вероятно ще се окажат гласоподаватели на една определена политическа формация”, обясни политологът.

Панчугов направи прогноза, че предстоящият вот, в по-голямата си степен, ще отиде във формацията на Радев, а поставянето на “стари лица” в листите на БСП цели компенсация на имиджа.

"В останалите политически формации виждаме отчаяние, разбиране, че се разчита на традиционен вот, който трябва да бъде мобилизиран, а не разширен”, на мнение е Панчугов.

“Както за ПП-ДБ, така и за БСП има скрит вот, който не може да бъде предвиден, тъй като тези хора до последния момент няма да са решили дали да отидат до урните. По една или друга причина те изпитват носталгия и биха били склонни да подкрепят БСП. Не бих я отписал изцяло като възможност за влизане в следващия парламент, но това към момента не изглежда много вероятно”, завърши политологът.