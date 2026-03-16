И ГЕРБ се подредиха: Борисов и още четирима ще водят по две листи

Ясни са водачите на листи на ГЕРБ-СДС за предстоящия вот. Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите на листите за народни представители на коалиция ГЕРБ-СДС за предсрочните парламентарни избори на 19.04.2026 г.
Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов традиционно ще води две листи – в столичния 25 МИР-София и в Пловдив-град. Министър-председателят от последното редовно правителство Росен Желязков повежда листата на коалицията в Благоевград.
Теменужка Петкова оглавява листите в Русе и Търговище. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев този път, освен листата в Габрово ще води и в столичния 23 МИР-София. Делян Добрев също ще води две листи - тази в 24 МИР-София, както и листата в Хасково. Цвета Караянчева отново ще води в Кърджали и Пловдив-област.
Ето и водачите на листи на ГЕРБ:
МИР 01 Благоевград - Росен Желязков
МИР 02 Бургас - Жечо Станков
МИР 03 Варна - Владислав Горанов
МИР 04 Велико Търново - Проф. д-р Костадин Ангелов
МИР 05 Видин - Росица Кирова
МИР 06 Враца - Красен Кръстев
МИР 07 Габрово - Томислав Дончев
МИР 08 Добрич - Деница Сачева
МИР 09 Кърджали - Цвета Караянчева
МИР 10 Кюстендил - Христо Терзийски
МИР 11 Ловеч - Николай Нанков
МИР 12 Монтана - Румен Христов
МИР 13 Пазарджик - Стефан Мирев
МИР 14 Перник - Георг Георгиев
МИР 15 Плевен - Валери Лачовски
МИР 16 Пловдив град - Бойко Борисов
МИР 17 Пловдив област - Цвета Караянчева
МИР 18 Разград - Красимир Вълчев
МИР 19 Русе - Теменужка Петкова
МИР 20 Силистра - Милен Делийски
МИР 21 Сливен - Десислава Танева
МИР 22 Смолян - Красимир Събев
МИР 23 София град - Томислав Дончев
МИР 24 София град - Делян Добрев
МИР 25 София град - Бойко Борисов
МИР 26 София област - Младен Маринов
МИР 27 Стара Загора - Красимир Вълчев
МИР 28 Търговище - Теменужка Петкова
МИР 29 Хасково - Делян Добрев
МИР 30 Шумен - Даниел Митов
МИР 31 Ямбол - Димитър Иванов