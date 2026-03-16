И ГЕРБ се подредиха: Борисов и още четирима ще водят по две листи

Ясни са водачите на листи на ГЕРБ-СДС за предстоящия вот. Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите на листите за народни представители на коалиция ГЕРБ-СДС за предсрочните парламентарни избори на 19.04.2026 г.

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов традиционно ще води две листи – в столичния 25 МИР-София и в Пловдив-град. Министър-председателят от последното редовно правителство Росен Желязков повежда листата на коалицията в Благоевград.

Теменужка Петкова оглавява листите в Русе и Търговище. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев този път, освен листата в Габрово ще води и в столичния 23 МИР-София. Делян Добрев също ще води две листи - тази в 24 МИР-София, както и листата в Хасково. Цвета Караянчева отново ще води в Кърджали и Пловдив-област.

Ето и водачите на листи на ГЕРБ:

МИР 01 Благоевград - Росен Желязков

МИР 02 Бургас - Жечо Станков

МИР 03 Варна - Владислав Горанов

МИР 04 Велико Търново - Проф. д-р Костадин Ангелов

МИР 05 Видин - Росица Кирова

МИР 06 Враца - Красен Кръстев

МИР 07 Габрово - Томислав Дончев

МИР 08 Добрич - Деница Сачева

МИР 09 Кърджали - Цвета Караянчева

МИР 10 Кюстендил - Христо Терзийски

МИР 11 Ловеч - Николай Нанков

МИР 12 Монтана - Румен Христов

МИР 13 Пазарджик - Стефан Мирев

МИР 14 Перник - Георг Георгиев

МИР 15 Плевен - Валери Лачовски

МИР 16 Пловдив град - Бойко Борисов

МИР 17 Пловдив област - Цвета Караянчева

МИР 18 Разград - Красимир Вълчев

МИР 19 Русе - Теменужка Петкова

МИР 20 Силистра - Милен Делийски

МИР 21 Сливен - Десислава Танева

МИР 22 Смолян - Красимир Събев

МИР 23 София град - Томислав Дончев

МИР 24 София град - Делян Добрев

МИР 25 София град - Бойко Борисов

МИР 26 София област - Младен Маринов

МИР 27 Стара Загора - Красимир Вълчев

МИР 28 Търговище - Теменужка Петкова

МИР 29 Хасково - Делян Добрев

МИР 30 Шумен - Даниел Митов

МИР 31 Ямбол - Димитър Иванов