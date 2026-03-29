Смяната на членове на СИК ще бъде максимално ограничена

Разработва се мобилно приложение за проверка на въвеждането и правилното изчисляване на резултатите, което да улесни работата на секционните комисии.

Това каза пред БНР Росица Матева, заместник-председател и говорител на ЦИК, като заяви: "Призоваваме всички членове на секционните избирателни комисии (СИК), те вече са назначени, а продължава да има искания за замени от парламентарно представените партии и коалиции, но този път всички сме единодушни, че замените ще се извършват само в ситуации, когато са изпълнени изискванията на чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), ако някой член на СИК се откаже, на РИК трябва да бъде предоставено писмено желание да бъде заличен - саморъчно изписани имената му и саморъчно подписано. Максимално ще бъде ограничена възможността за замените на членове на СИК".

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии все още не е започнало, подчерта Матева: "Районните избирателни комисии ще обучават секционните между Цветница и Великден или след Великден, непосредствено преди изборите, за да има по-голям ефект. ... Секционният протокол, в който ще се въвеждат резултатите от гласуването, е оптимизиран - частта, в която ще бъдат въвеждани гласовете за партии и коалиции прилича на бюлетината, за да не са объркват представителите на комисиите и да им е по-лесно".

Бюлетините изглеждат както на предходни избори, успокои тя.

"За всеки избор се утвърждават различни защити на хартията, защото това изисква ИК. Хартията за гласуване с машинни бюлетини трябва да бъде със специализирана защита. Тя се доставя от печатница на БНБ. С измененията в ИК, с които беше въведен параван (който замени т.нар. тъмни стаички), беше променено изискването хартията да бъде доставяна от печатница на БНБ и ЦИК всеки път изпраща, сега отново изпратихме изискванията на производителя на машините на печатница на БНБ и имаме тяхното уверение и писмена гаранция, че хартията, която се доставя за печатане на машинни бюлетини, е абсолютно идентична с преди това доставяната и отговаря на изискванията на производителите", обясни Матева.

Тя припомни, че гласуването извън страната ще бъде отново с бюлетина без преференции, "защото въвеждането на район "Чужбина" беше отложено".

"Във Великобритания за първи път ще бъдат открити 7 секции за гласуване в посолството в Лондон. Направихме това в момента, в който влезе в сила изменението на изборния закон с ограничението на броя на секциите за гласуване в държавите извън ЕС. ... 28 ще са секциите във Великобритания - 20, които разрешава законът, 7 в посолството в Лондон и 1 в дипломатическото представителство в Единбург. В САЩ секциите ще са 24 - 20, съгласно ограничението, и 4 в дипломатически и консулски представителства във Вашингтон, Лос Анджелис, Ню Йорк и Чикаго. В Турция ще бъдат 27 секции - 20, съгласно законовото ограничение, 3 в Анкара, 2 в Истанбул и по една в Бурса и в Одрин, които ще са в консулските служби и генералното консулство", уточни Росица Матева.

Ако български граждани в деня на изборите са извън населеното място по постоянен или настоящ адрес, където са в списъците за гласуване, и са близо до граница със съседна държава, препоръката е да отидат в съответната държава, защото там ще могат свободно да гласуват, каза заместник-председателят и говорител на ЦИК.