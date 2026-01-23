Иван Демерджиев заяви готовност: Бих приел да бъда служебен министър

Доста години съм до президента Радев в стремежа му да се разгради моделът на разградената държава и да се осигури по-добро бъдеще за България. Ще продължа да бъда до него по начина, по който се развият събитията. Политическият му проект още не е факт. Бих приел да бъда служебен вътрешен министър. Това заяви бившият служебен министър на правосъдието и впоследствие на вътрешните работи Иван Демерджиев пред Нова тв.

При хипотеза, в която стане служебен министър, той би освободил всички областни директори на полицията. "Виждам огромна енергия и вярвам, че проектът му ще има категоричен успех на идващите избори. Националната кауза беше заявена на протестите и всеки, който чувства отговорност да я реализира, трябва да стане естествен съюзник на Румен Радев. Виждам много сериозен страх в мнозинството, че това, което продължаваше дълги години и беше под пълен техен контрол, приключва. Възможно е да има разрив", допълни бившият министър.

Той коментира факта, че премиерът в оставка Росен Желязков подписа българското участие в Съвета за мир, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп: "Очевидно правителството прави поклони в най-различни посоки, които целят оцеляването на двама души и изваждането на единия от списъка "Магнитски". Не може министър-председател в оставка да дефинира националния интерес ад хок без мотиви и без това да е обсъдено никъде, особено в НС".

Демерджиев подчерта, че поканата за включване в Съвета за мир на Тръмп е била отправена персонално към Румен Радев. "Неуместна беше реакцията на външния министър в оставка, който се опита да "замаже" очевидното пренебрежение към правителството. Президентът обаче ясно отговори, че тъй като и двете институции са в оставка, не е редно да представляват България на форума в Давос и да вземат дългосрочни решения, които са от съществено значение за бъдещето ни и може да имат сериозни последици", заключи той.

По думите му националната политика не бива да се гради върху нечие желание да се хареса на всички.

Свързани статии Бойко Рашков готов пак за служебен министър на вътрешните работи

Демерджиев изрази мнение и по казуса с обвинител номер едно с думите: "Сарафов беше изведен от закона от поста и.ф. главен прокурор доста отдавна. Много съдебни състави потвърдиха това - той трябва да освободи кабинета и поста си. Прокурорите трябва да отговорят узурпирането не е ли престъпление. КС ще го освободи от поста му в крайна сметка", смята той.