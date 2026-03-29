Експлозии и жертви в иранско пристанище

Серия от експлозии се чуха рано тази сутрин в иранската столица Техеран, съобщи Франс прес, позовавайки се на свой репортер.

Взривовете са били чути в северната част на Техеран. Стълбове дим са започнали да се издигат и над други засегнати от въздушна атака райони на изток.

АФП отбелязва, че още не е възможно да се определи какви цели са били ударени, предаде БТА.

Американски и израелски удари поразиха тази сутрин кей в иранско пристанище близо до Ормузкия проток, в резултат на което има 5 жертви и четирима ранени, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА.

„Американско-ционисткият враг проведе престъпна атака срещу кея на пристанището в град Бандар Хамир, като причини 5 жертви, а четирима души са ранени“, предаде ИРНА.