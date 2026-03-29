Адемов: Важното е кризата да не удари джоба на българина

Най-важното е кризата да не се прехвърли към хората и целта ни е да намалим натиска върху ежедневието им.

Това заяви пред БНР служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов, като уточни: "Това може да бъде постигнато не само с пакет от мерки, които да бъдат предложени, но е важно и целесъобразно да предложим модел на поведение при различните сценарии за развитие на кризата.

Очевидно е, че става дума за външна криза, която като перфектна буря удари доста правителства, свързано с увеличаване на цените на горивата, на електроенергията и всичко оставало, което оформя сегашната криза.

Важното е ефектите на кризата да не ударят по джоба на българските граждани като повишени цени. Затова правителството смята, че най-важната задача е този външен шок да не бъде прехвърлен като риск за вътрешен проблем. Защото най-големият риск е това да не се прехвърли тази криза върху цените за крайния потребител".