Британецът Итаума пак с уникален нокаут при най-тежките в бокса

Младият британец Моузес Итаума записа впечатляващ успех, надигравайки с брутален нокаут американеца Джърмейн Франклин на боксова гала, провела се в Манчестър.

21-годишният талант разби 11 години по-опитният си опонент в петия рунд, за да запише своята 14-а победа при професионалистите и 12-а с нокаут.

Опонентът на Итаума имаше двубои с Антъни Джошуа и Дилиън Уайт, срещу които издържа до края, въпреки че загуби, но Итаума не му даде шанс, за да стане най-младия в "Топ 50" на професионалистите при най-тежките, предаде Фокус.

Итаума използва мощен ляв ъперкът, за да нокаутира Франклин в средата на петия рунд.

"Щастлив съм от победата, Господ е велик. Манчестър е мястото, където спечелих първата си национална титла и седем години по-късно се връщам тук, за да победя Джърмейн Франклин – човек, който е губил от едни от най-добрите тежки категории“, каза Итаума след сблъсъка.

"Опитах да го нокаутирам в първия и втория рунд, но си казах: Може би не днес, върнах се към основите и нокаутът дойде“, добави още той.