Демерджиев за “Петрохан”: Обществото трябва да узнае истината

Бившият служебен вицепремиер и вътрешен министър Иван Демерджиев коментира казуса "Петрохан", който по думите на представители на МВР е "безпрецедентен случай за последните 20-30 години". Той изрази сериозни притеснения от опит разследването да бъде сведено до една единствена версия и бързо приключено.
Пред БНТ Демерджиев е категоричен, че не бива да се спекулира в такава посока, но трябва да се стигне до истината. “Очевидно, за това, което се случи в Петрохан, думи на представители на Министерството на вътрешните работи са, че това е безпрецедентен случай през последните 20-30 години в страната. Трябва да се стигне до истината", каза бившият министър.
Демерджиев подчерта, че обществото има право на цялата истина за шестимата загинали, а не само на фрагментарни факти.
"Мен лично ме тревожи опита с една единствена версия този случай да се затвори и да се приключи. Не може да се приключи по този начин. Той трябва да бъде изяснен. Обществото трябва да узнае истината, която стои зад тези 6 загинали в Петрохан човека. И тогава вече този случай може да бъде затворен."
По думите му, ако разследването се ограничи до констатацията за убийства и самоубийства, без да се изяснят всички обстоятелства, няма да има съдебен процес и реална правна оценка.
Бившият вътрешен министър постави остро въпроса за предходни сигнали, свързани с част от загиналите, и за действията на прокуратурата. Демерджиев добави, че не е чул смислен отговор от прокуратурата.
“Какво се е случило с производствата, образувани по повод сигнали, свързани с тези хора? Защо тези сигнали са приключени по този начин? Те са две възможностите – едното е некомпетентност, второто е по някакъв начин да се сложи чадър върху тези хора”, попита Демерджиев.
По отношение на съвместни действия между МВР и неправителствена организация, свързана със случая, той уточни, че са използвани учебни оръжия.
“Служители на МВР не са участвали в съвместно учение, а е използвано тяхно оборудване. Но това нито ми е било докладвано, нито е станало с моя санкция”, на мнение е Демерджиев.
Попитан за бъдещия вътрешен министър в служебния кабинет, който ще бъде предложен от Андрей Гюров, той отговори, че поста трябва да заеме човек, който да гарантира честността на вота.