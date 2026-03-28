Конфликтът се разширява: Втори ракетен удар на хутите срещу Израел

Подкрепяната от Иран бунтовническа групировка Хути е изстреляла втора ракета към Израел, съобщава Си Ен Ен.

Групировката е изстреляла крилата ракета, която е била свалена, само часове след като балистична ракета е навлязла във въздушното пространство на страната.

Отделно Таймс ъв Израел съобщава за атака с дрон срещу южния израелски град Ейлат, като се твърди, че той е бил изпратен от Йемен.

По-рано хутите обявиха, че са изстреляли серия от балистични ракети, насочени към „чувствителни израелски военни обекти“ в отговор на действията на Израел срещу цели в Иран, Ливан, Ирак и палестинските територии.

Израелската страна заяви, че е прехванала ракета, изстреляна от Йемен.



Йеменските хути, свързани с Иран, изстреляха ракети по Израел в събота, първата им подобна атака от началото на войната с Иран , което повишава риска конфликтът, който вече е в петата си седмица, да се разшири допълнително в региона, коментира "Ройтерс".



Говорейки преди удара, държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати очакват да приключат военните операции в рамките на седмици. Хутите заявиха, че ще продължат операциите си, докато „агресията“ на всички фронтове не приключи.



Иранският президент Масуд Пезешкиан разговаря с премиера на Пакистан Шехбаз Шариф, чието правителство е домакин на среща с турския и саудитския външен министър в неделя, за да се опита да облекчи регионалното напрежение.



Но няма признаци за незабавен дипломатически пробив и войната, започната с ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, се разпространи в целия Близък изток, убивайки хиляди и удряйки световната икономика с най-голямото прекъсване на световните енергийни доставки.



В събота Израел заяви, че е извършил вълна от атаки срещу Техеран, насочени към това, което военните определиха като инфраструктурни обекти, принадлежащи на иранското правителство.