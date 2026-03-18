Радостин Василев ще се бори за депутат в нажежени райони 25 МИР - София и Пловдив

„Морал, единство, чест“ (МЕЧ) регистрира листи с кандидати за народни представители във всички многомандатни избирателни райони (МИР) за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това показва справка в решенията на районните избирателни комисии, публикувани на официалните им сайтове.

Председателят на МЕЧ Радостин Василев е водач на листите в Пловдив град и 25 МИР - София град. Николай Радулов повежда кандидатите за депутати на МЕЧ във Варна и София област.Христо Расташки ще е водач в 25 МИР - София и Ловеч.

Следва пълният списък на водачите на МЕЧ по многомандатни избирателни райони:

1 МИР Благоевград – Кирил Веселински

2 МИР Бургас - Венцислав Петков

3 МИР Варна – Николай Радулов

4 МИР Велико Търново – Деян Петков

5 МИР Видин - Соня Гарчева

6 МИР Враца – Красимир Манов

7 МИР Габрово – Кристина Уланова

8 МИР Добрич - Никола Тодоров

9 МИР Кърджали – Деница Цветкова

10 МИР Кюстендил – Росен Иванов

11 МИР Ловеч – Христо Расташки

12 МИР Монтана – Калоян Тачев

13 МИР Пазарджик – Росен Иванов

14 МИР Перник – Светлин Стоянов

15 МИР Плевен – Деян Петков

16 МИР Пловдив град - Радостин Василев

17 МИР Пловдив област - Красимир Дончев

18 МИР Разград - Гергана Колева

19 МИР Русе - Калоян Тачев

20 МИР Силистра - Венцислав Петков

21 МИР Сливен - Зафир Гочев

22 МИР Смолян - Борислав Петков

23 МИР София град - Христо Расташки

24 МИР София град - Красимир Манов

25 МИР София град - Радостин Василев

26 МИР София област - Николай Радулов

27 МИР Стара Загора - Кирил Веселински

28 МИР Търговище - Гергана Колева

29 МИР Хасково - Светослав Лавчиев

30 МИР Шумен - Георги Няголов

31 МИР Ямбол - Борислав Петков

По-късно днес Централната избирателна комисия (ЦИК) ще изтегли номерата в бюлетината за гласуване за изборите на 19 април.