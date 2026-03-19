Калин Стоянов: МВР ще бъде използвано за политически репресии

Бившият министър на вътрешните работи Калин Стоянов алармира, че предстои да се случи нещо, което “пряко застрашава демокрацията в България”, а именно подготовка МВР да бъде използвано за политически репресии по отношение на определени политически партии.
Депутатът от ДПС-НН обясни, че водачът на лисата на Румен Радев в Кърджали - Иван Демерджиев, е провел среща с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев и му е наредил да бъдат започнати масови арести на симпатизанти, активисти, членове и кметове на ДПС.
Попитан откъде има тази информация, Стоянов отговори така: “Все пак съм бил 25 години в системата на МВР и е нормално да имам тази информация“. Според бившият министър идеята е хората да бъдат сплашени и да не излязат да подадат своя глас на изборите.
“През следващите дни подробно ще обясним кой на кого е от новоназначените директори на териториални и главни дирекции. Ще стане ясно, че МВР в момента не се управлява от ПП-ДБ, а от “господин Кой“ и съветниците покрай него”, каза още в кулоарите на парламента Стоянов.
На въпрос господин "Кой" не е ли Делян Пеевски, Стоянов не отговори, а на следващия въпрос дали визира Румен Радев, бившият министър се обърна към медиите и заяви: "Вие го казахте кой е и съветниците покрай него".
По думите му контролът се осъществява чрез влияние от хората, които в момента поставят техни приближени на ръководни позиции в МВР.
По думите му предстои да бъдат привиквани хора, че “уж участват в схеми за наркотици, измами”.
“Това е абсолютна глупост и в рамките на кампанията ние ще покажем, че това не е вярно”, каза Стоянов.
На въпрос каква е логиката да се случва това, след като социолозите дават първо място на партията на Румен Радевq Стоянов посочи, че първо бяха дадени едни резултати, а впоследствие други. По тази причина някои от тези, които не си харесват резултатите, ще направят всичко възможно през МВР да постигнат резултата, който търсят, допълни той.