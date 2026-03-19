BGONAIR Live Новини Днес | 46

МВР с денонощна телефонна линия за сигнали, свързани с изборите

Линията е активна от днес до деня на изборите 19 април

19.03.2026 | 10:29 ч.
БГНЕС

Министерството на вътрешните работи открива денонощна телефонна линия 02/ 90 112 98, свързана с изборния процес. От днес до 19 април на линията, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg, ще може да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.

Осигурената допълнителна възможност е част от предприетите от МВР мерки за ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите парламентарни избори.

До вторник сутринта са получени 39 сигнала за изборни нарушения и престъпления. Има около 12-13 образувани разследвания и задържани, каза вчера на брифинг старши комисар Цветан Йоцов, зам.-директор на Главна дирекция “Национална полиция“ (ГДНП). 

При специализирана операция на територията на Бургас и региона на 17 март бяха задържани десет души и арестувани осем души. Акцията е за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите, конвенционалната престъпност и наркоразпространението.

Акция срещу купуването на гласове се проведе и вчера на територията на Варненска област, като бяха задържани трима, припомня БТА.

