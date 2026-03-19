Главният секретар на МВР отговори на Стоянов: Не правим разлика между кметове и обикновени граждани

Изборният щаб в МВР е създаден на 4 март тази година. Данните спрямо вота, проведен през октомври 2024 г., показват, че до момента има образувани 41 досъдебни производства за купен вот. При изборите през октомври 2024 г. те са били едва три. Задържаните до момента са 25, в сравнение с едва трима души за изборите преди две години, заяви пред Нова телевизия и. д. главният секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

Той обясни и има ли нови схеми при купуването на гласове. "Схемата с дърва за огрев вече не е актуална, тъй като излизаме от отоплителния сезон. В момента се наблюдават други, при които се предлагат хранителни помощи срещу глас. Това не е нова практика, но е най-актуалната", подчерта главният секретар.

По думите му за разкриването на схеми за купуване на гласове МВР разчита на собствени данни. Той благодари и на гражданите, които подават сигнали за нередности. "Към днешна дата за изборите на 19 април са подадени 89 сигнала, докато за вота през 2024 г. те са били едва 10", изтъкна той.

Главният секретар каза още, че има подписано споразумение между МВР, Прокуратурата и ДАНС за съвместни действия във връзка с предстоящия вот и за противодействие на всички престъпления против политическите права на гражданите.

По думите му Законът за МВР дава "достатъчно широк инструментариум за превантивна дейност срещу купувачите на гласове". "Член 65 регламентира издаването на така наречения предупредителен протокол. Той има важно значение. Освен това можем да извършваме проверки на лица, помещения и автомобили", обясни гл. ком. Кандев. И допълни, че предупредителен протокол се издава, когато има данни, че дадено лице може да наруши закона или подзаконов нормативен акт.

"Не правим разлика между кметове, общински съветници и обикновени граждани - всеки, който е нарушил закона и срещу когото има събрани доказателства, подлежи на действия". Така той коментира появилата се информация в публичното пространство, че на МВР в било разпоредено да задържа кметове в Кърджалийско.

"Сигнали има навсякъде, включително в Кърджалийско. Това, което се говори, е различно от това, което реално се случва. Ако се докаже, че кметове са нарушили закона и са извършили престъпление, ще бъдат предприети действия. Към момента не можем да потвърдим. Работим по всички сигнали, включително и за кметове", каза главният секретар.

Той коментира и кадровите промени в МВР, които по думите му са част от нормалния работен процес. "Те вече са факт - 23 от общо 28 областни директори бяха сменени. Важно е да подчертая, че сменените колеги не напускат системата, а ще изпълняват други функции. Областните директори имат правомощия да решават с кои ръководители на РУ да работят. Те ще преценят на кого имат доверие", подчерта той.

На въпрос има ли уволнени след случая "Петрохан-Околчица" Кандев отговори категорично: "Не, нито един разследващ или оперативен служител не е уволнен, преместван или наказван".

Той изтъкна, че по този случай е извършен огромен обем работа и всички материали се съдържат в делото. Кандев обаче не пожела да даде подробности като напомни, че "всички събрани данни се намират в Окръжната прокуратура в София и единствено държавното обвинение може да предоставя официална информация". "Както каза и наблюдаващият прокурор - няма данни за участие на седми човек, каквито спекулации се появиха", допълни той.