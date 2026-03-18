Рашков: Няма чистка в МВР, а необходима корекция в ръководния състав

Тежка битка на лидери се очертава в 25 МИР в София, където водачи на листи са Бойко Борисов, Румен Радев и Бойко Рашков. Бившият вътрешен министър определи сблъсъка като “политическа битка”.

“Кампанията ще покаже, но накрая най-важен е резултатът. Номерът, който беше изтеглен, ми харесва", каза Бойко Рашков в студиото на "Денят ON AIR".

Попитан дали в МВР се наблюдава "чистка" или е просто смяна на шефове на РПУ-та, Рашко отговори, че това е необходима корекция в ръководния състав не само на най-високите нива, но и на по-ниските нива.

“Тази корекция се налага за първи път от произнеслия се по толкова мащабно дело - Конституционен съд. Това е във връзка с последните избори, при които бяха установени необичайно голям брой нарушения - не само на изборните правила, но и извършени престъпления”, коментира бившият МВР министър.

Рашков е на мнение, че българската прокуратура не отговаря на дефиницията, че България е правова държава.

Купуването на гласове

Рашков коментира, че цената на един глас може да достигне 200 евро.

"Двама от лидерите отсъстват неслучайно от работата на парламента в последния месец. Вероятно се занимават с подобни неща. В Наказателния кодекс има цяла глава, която се казва "Престъпления против политическите права на гражданите", там има десетки състави на престъпления, които няма кой друг да разкрива и разследва, освен Министерството на вътрешните работи". Не се работи напористо в такива напрегнати политически периоди", подчерта бившият министър пред Bulgaria ON AIR.

Рашков е на мнение, че в проблемните секции се концентрира огромен обем информация за лицата, които проявяват най-висока активност във връзка с купуването и продаването на гласове.

"Тези лица са известни в нашата страна. Има народен представител, който е пред финално наказателно дело във връзка с подобна престъпна дейност. Той е известен активист в Северозападна България. Известни са и лицата, които вършат такава дейност на по-ниски нива. Последно бяхме очевидци на подобно действие при общинските избори в Пазарджик", коментира Бойко Рашков.

Случаят "Петрохан"

Бившият министър е категоричен, че случаят с "Петрохан" няма нищо общо с изборите за "българския гражданин, който е разумен и умее да преценява".

"Той може да разграничи политиците от политическите кресльовци, които нашумяха напоследък. Те са с изключително циничен изказ. Не е толкова голямо значението на социологическите изследвания, важно е значението на избирателната активност. Българският гражданин ще трябва да вземе съдбата си в ръце, тъй като от него зависи формирането на висшата политическа власт в нашата страна. Надявам се да станем свидетели на повишена избирателна активност", призна Рашков.

"До момента няма факти, които да доказват роля на службите за сигурност. Докато не приключи едно разследване, е много трудно да се правят окончателни изводи, защото има сериозна опасност да се сгреши. Документите по делото са толкова, колкото са успели да съберат разследващите органи на МВР до 15 февруари. Това, което е изпратено до парламента, съдържа около 150 страници, а от 15 февруари до ден днешен е минал още един месец. Дори да няма нова информация, всички разумни хора знаят, че разследването продължава и се събират още доказателства", добави той.

Рашков смята, че смъртта на шестте души при някои се използва за политически цели.

"Един от митовете, че има връзка между Районното управление в Годеч и дейността на тази група. Няма нищо общо. Всички в МВР знаят, че районното управление в Годеч не е закрито, само някои политици говорят небивалици и заблуждават българските граждани. Не е закрито, то просто е трансформирано по мое време от РПУ в участък", каза още бившият вътрешен министър.

Казусът с главния прокурор

Рашков е на мнение, че трябва да се избере нов Висш съдебен съвет, включително и истински главен прокурор, който не само ще носи голямото звание "главен прокурор", а ще се държи като такъв. “Ще се гордеем с такъв главен прокурор, който няма да дели гражданите на такива, които са от ГЕРБ, и такива, които са от друга политическа партия”.

Отстраняването на Теодора Георгиева

"Съобщението на Кьовеши, публикувано днес, е доста лаконично и не съдържа конкретика, като европейският главен прокурор се позовава на следствена тайна, която не може да се разпространява публично. Случаят с Теодора Георгиева има национално измерение, защото всички знаем, че тя е била заплашвана и тази заплаха е подплатена с публикуване на видеозапис, който е изготвен по престъпен начин. При този факт прокуратурата не обръща внимание и не информира обществото дали има образувано производство по този повод, както и кой е изготвил записа, с какво техническо средство и къде се е случило това", възмути се Рашков.

Гледайте видеото с целия разговор.