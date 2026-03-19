IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Инсулт покоси шофьора на ТИР, в който бяха открити 739 кг марихуана

Съдът не го пусна на свобода

19.03.2026 | 14:18 ч.
Снимка: БГНЕС

49-годишният турски шофьор Нихат Каратай, който беше задържан на ГКПП „Капитан Андреево“ с рекордно количество марихуана в камиона, поиска да излезе от ареста.

В момента той е в затворническата болница в София след прекаран инсулт и се придвижва с инвалидна количка.

Хасковският окръжен съд не уважи молбата му, което потвърдиха и магистратите от Пловдивския апелативен съд, съобщи "Хасково инфо".

Случаят е от 11 септември миналата година, когато в товарния му автомобил, пътуващ от Германия за Турция, бяха открити 656 пакета със 739.180 кг. марихуана на стойност 11 826 880 лева.

В обясненията си обвиняемият е заявил, че работи като международен шофьор и притежава въпросния товарен автомобил, а управлението му се извършвало само от него.

През септември 2025 г. натоварил машина, която трябвало да превози от Германия до Турция, в изпълнение на възложена му поръчка. На паркинг в Австрия непознати за него лица му предложили да превози до Турция стока, за която обяснили, че е тютюн за наргиле, която била натоварена в автомобила му. За услугата му предложили 50 000 евро. На границата била извършена митническа проверка, при която било установено, че пренасяната от него стока е марихуана.

Апелативният съд счита, че обоснованото подозрение за съпричастност на мъжа към престъплението, в което е обвинен, не е променено. Поради факта, че обвиняемият е чужд гражданин и няма адрес в България, съдът не може да промени мярката му за неотклонение в домашен арест. Съобрази се с тежкото му здравословно състояние, но прецени, че той има нужда от болнично лечение, което в момента му се осигурява в затворническата болница в София.

Определението на апелативния съд е окончателно.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

шофьор инсулт 739 кг. марихуана
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata