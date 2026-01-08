Заловиха 740 кг марихуана за над 6 млн. евро на "Капитан Андреево"

Трафик на марихуана с общо тегло близо 740 кг беше предотвратен на Митнически пункт „Капитан Андреево“. Стойността на наркотичното вещество по цени на съдопроизводството е за над 6 милиона евро.

Огромното количество дрога е открито в камион с полска регистрация, пътуващ от Нидерландия за Турция.

Камионът пристигнал на пункта на 6 януари. Селектиран е за щателна проверка, 626 пакета с дрогата са открити в полуремаркето.

При контролните действия в товарното помещение между декларирания товар са открити 5 дървени сандъка, съдържащи 626-те пакета със зелена тревиста маса. При извършения полеви наркотест тя реагира на марихуана с общо тегло 739,210 кг.

Стойността на задържаната марихуана е 6 047 233 евро (11 827 360 лева) по цени за нуждите на съдебната система.

Шофьорът, 49-годишен полски гражданин, е задържан.

Ако бъде признат за виновен, шофьорът е заплашен от 15 до 20 години затвор, коментира окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов.

За последините 4 месеца това е второто толкова голямо количество марихуана, заловена на "Капитан Андреево". През септември на пункта бяха задържани също над 700 кг марихуана.