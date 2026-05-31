Майката на Ивайло Калушев: Иво не може да посегне на най-любимите си същества

Набирах сили и реших, че е крайно време да говоря, защото цели четири месеца ние живеем в един кошмар. Това заяви Стела Димитрова-Майсторова, майка на загиналия под връх "Околчица" Ивайло Калушев, в първото си интервю след трагедията в студиото на bTV. По думите й по адрес на сина й се говорят "пълни лъжи".

Между водещите и гостите имаше леко напрежение, тъй като Майсторова беше подготвила предварително изказване, което да прочете, без да бъде прекъсвана. На свой ред водещите настояваха да проведат интервюто като разговор.

В изявлението си Майсторова казва, че датата 7 февруари "е избрана" за ден на смъртта на Ивайло Калушев. Според нея обаче това не е така, тъй като няма доказателства точно кога са починали мъжете. Тя отбеляза, че днес се навършват 120 дни откакто е получила на 1 февруари съобщението, което беше широко разпространено още в самото начало, а именно:

"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете - момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна."

Майката на Калушев се съмнява, че съобщението е автентично, като изрази съмнение, че то може да е написано с "опрян в главата пистолет".

Майсторова разкрива, че по време на разследването в дома й са нахлули над 10 униформени, които са разпитвали и нейните съседи и "упорито са говорили за убийците от Петрохан". По думите й още тогава се е очаквало трите трупа - на Калушев, Николай Златков и детето, да бъдат намерени на опожарения етаж от хижата.

Тя е категорична, че в дните преди трагедията не е имало никакви съмнения, че синът й планира да се самоубие. Майсторова разказа за друго съобщение, което е пратила на сина си, че планира да раздаде дискове с музика на деца, които обучава, а той й отговорил да ги запази за него.

"Някой, който иска да се самоубие, ще напише ли подобно нещо?", попита тя. "Имаха проблеми последните две-три години с разни проверки, но нищо повече.

Майсторова заяви, че никой не я е уведомил за смъртта на сина й и ако не е имало медии, тя вероятно нямало да разбере какво се е случило с него. Майката беше категорична, че Калушев не е убиец.

"Това е абсруд. Иво не може да посегне на най-любимите си същества", заяви тя.

По въпроса с наследството Майсторова каза, че са обсъждали с Калушев как ще му завещаят семейния апартамет и вила, а когато са го попитали на кого той ще завещае своите имоти, той е отговорил: "Ники и Сашко".

"Наистина ли синът ми е убиец своите наследници", пита майката. "Има ли здравомислещ човек, който да повярва в това? Какъв е мотивът на Иво за убийството? Сценарият не почива на никаква логища."

Майсторова твърди, че Калушев не е имал много имоти, нито милиони. По думите й близките на загиналите не водят война за наследството на Калушев.

"Нашата теория е, че това е публична екзекуция", заяви тя и добави, че човек от службите й е казал, че за да се стигне до подобна екзекуция, е била "застрашена държавна конструкция".

Майката заяви, че тетрадките, за които се твърди, че са писани от Калушев, не са негови, тъй като тя не разпознава почерка му.

"Няма нищо, което да е наред"

Ралица Асенова, майката на Николай Златков, показа снимки на кемпера на Калушев. По думите й в него има повече дупки, което говори за престрелка вътре в превозното средство.

Асенова твърди, че след като е публикувала снимките на кемпера в профила си, той е бил преместен от наказателния паркинг и сега не се знае къде е.

"Няма нищо, което да е наред в разследването. Не можем да стигнем до извлечения по сметките, до разпечатки от телефоните. Всяка една институция ни спъва по всякакъв начин. Било защита на личните данни."

Тя твърди, че няма балистична експертиза от убийството на "Околчица", само от "Петрохан".

"След тези снимки на кемпера, мисля че вече е време да ни я дадат", заяви тя.