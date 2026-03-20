Омбудсманът свиква национална среща заради високите сметки за ток

Националната среща заради високите сметки за ток ще се проведе днес при Омбудсмана. Поводът са стотиците сигнали на хора от страната, които постъпват в институцията.

Основната цел на срещата е да се набележат конкретни мерки за гарантиране на прозрачност, справедливост и ефективна защита на правата на потребителите на електроенергия. На срещата ще присъстват министрите на енергетиката и икономиката, шефовете на КЕВР и КЗП, представители на енергоснабдителните дружества и потребителски организации, предаде БНТ.

Преди дни стана ясно, че близо 6800 са жалбите за високи сметки за ток, които са подадени от началото на годината до електроразпределителното дружество, което обслужва Южна България. Като 60% от тях вече са проверени и няма открита нито една нередност. Междувременно от КЗП вече обявиха, че са открили формално гледане на жалби от страна на енергодружествата. От комисията уточниха, че ще наложат глоби до 25 хил евро на трите дружества.