Водолюбиви птици са открити мъртви по крайбрежието на Шабла

Организирано е премахването им от крайбрежната плажна ивица и установяване на причините за смъртността

20.03.2026 | 14:53 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

По крайбрежието на Шабла са намерени мъртви водолюбиви птици, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна. От инспекцията посочват, че на 19 март т.г. са постъпили при тях сигнали от граждани и неправителствени организации за птиците по крайбрежието.

От служители на инспекцията е направена проверка на място, като при обход е установено наличие на мъртви водолюбиви птици.

Със случая са запознати Областна администрация – Добрич и Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич, като са взети проби за анализ от мъртвите екземпляри. Организирани са и съвместни действия от всички отговорни институции за премахване на мъртвите птици от крайбрежната плажна ивица и установяване на причините за смъртността, предаде БТА.

Шабла водолюбиви птици
