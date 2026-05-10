В Египет се ражда бебе на всеки 16 секунди

Населението на Египет е достигнало 109 милиона души, сочат данни на Централната агенция за обществена мобилизация и статистика, цитирани от Al Ahram.

Според статистиката времето, необходимо за увеличаване на населението с още един милион души, е намаляло до 267 дни, при 287 дни за предишното увеличение.

Средният брой раждания на ден също е нараснал - от 5165 на 5439. Това означава, че в Египет се ражда по едно бебе на всеки 15,9 секунди.

Увеличила се е и средната дневна смъртност - от 1681 на 1694 души.

Раждаемостта намалява въпреки ръста на населението

Въпреки по-високия брой раждания дневно, раждаемостта в страната е намаляла - от 1,85% през 2024 г. до 1,81% през 2025 г.

Коефициентът на плодовитост също е спаднал - от 2,85 деца на жена през 2021 г. до 2,34 деца на жена през 2025 г.

Със 109 милиона души в страната и още около 10 милиона египтяни, живеещи в чужбина, Египет се нарежда на 13-о място в света по население и представлява близо 1,45% от световното население.

Северноафриканската държава е най-многолюдната в арабския свят и третата по население в Африка след Нигерия и Етиопия, сочат данни на Worldometer.

Пренаселеността остава сериозен проблем

Високата раждаемост е сред най-сериозните предизвикателства пред развитието на Египет.

През последните години правителството започна няколко кампании за ограничаване на прираста и справяне с пренаселеността. Сред мерките са безплатно разпространение на противозачатъчни средства и финансови стимули за семейно планиране.