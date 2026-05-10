Издирван бивш полски министър е избягал от Унгария в САЩ

Бившият министър на правосъдието на Полша Збигнев Зьобро, издирван по няколко наказателни обвинения в родината си, е избягал от Унгария в САЩ, съобщиха местни медии.

Зьобро, който миналата година получи убежище от режима на Виктор Орбан, е заплашен от до 25 години затвор в Полша.

Обвиненията срещу него включват злоупотреба с власт, ръководене на организирана престъпна група и използване на средства, предназначени за жертви на престъпления, за покупка на израелския шпионски софтуер Pegasus. Според твърденията той е бил използван за следене на политически опоненти.

Новата власт в Унгария отказва защита на издирвани лица

След като партията на Орбан беше свалена от власт на изборите през април, новият унгарски премиер Петер Мадяр, който положи клетва в събота, заяви, че Унгария вече няма да закриля хора, издирвани в други държави.

"Унгария повече няма да бъде сметище за международно издирвани престъпници", заяви той на пресконференция ден след победата си.

Като примери Мадяр посочи Зьобро и бившия му заместник Марчин Романовски, заподозрян в присвояване на близо 40 млн. евро. Той спомена и бившия македонски премиер Никола Груевски.

Полша може да поиска екстрадиция

Десният полски телевизионен канал Republika съобщи, че Зьобро се намира в САЩ. Либералната телевизия TVN24 публикува снимка на Зьобро на международното летище Newark Liberty, за която твърди, че е направена от друг пътник.

Не е ясно как Зьобро е успял да отпътува за САЩ, тъй като Полша заяви, че полският му паспорт е бил анулиран.

Полската национална прокуратура написа в X, че "не разполага с данни, потвърждаващи напускането на заподозрения от Шенгенското пространство", и че цялата появяваща се информация се проверява текущо.

Министърът на правосъдието на Полша Валдемар Журек обаче заяви пред Polsat, че "ако се потвърди, че Зьобро е в САЩ, Полша ще поиска екстрадицията му", пише БГНЕС.

Зьобро отхвърля обвиненията

Зьобро беше лидер на ултраконсервативната партия "Суверенна Полша" - младши коалиционен партньор на националистическата "Право и справедливост". Той беше министър на правосъдието и главен прокурор между 2015 и 2023 г.

Известен е и като архитект на спорните съдебни реформи, които предизвикаха сблъсък между Полша и Европейската комисия.

Зьобро отхвърля обвиненията и твърди, че центристкото полско правителство води лов на вещици срещу консерваторите.