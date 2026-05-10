Ханзи Флик загуби баща си в деня на Ел Класико

Треньорът на Барселона се очаква да води отбора въпреки личната трагедия

10.05.2026 | 18:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик ще премине през тежък личен момент в следващите часове, след като баща му почина в деня на Ел Класико.

Дербито се очакваше с огромно нетърпение от щаба на каталунците, тъй като равенство или победа срещу разклатения Реал Мадрид ще подпечата титлата за Барселона.

Тъжната вест за смъртта на Флик-старши е била съобщена рано тази сутрин - в самия ден на голямото дерби. Според информацията Флик незабавно е уведомил ръководството на клуба, както и футболистите в съблекалнята, за личната трагедия.

Въпреки това се очаква германският специалист да изпълни професионалните си задължения в неделната вечер и да води каталунците в домакинското Ел Класико.

Евентуалната титла ще бъде втора за Флик с Барселона в испанския елит, след като тимът триумфира и през миналата кампания.

Германецът остава и без загубен финал след този сезон. Най-сериозните разочарования за отбора му през кампанията бяха отпаданията от Шампионската лига и Купата на Краля, където каталунците се простиха с шансовете си след сблъсъци с Атлетико Мадрид.

Ханзи Флик барселона ел класико баща
