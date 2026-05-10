14 испанци от круизния кораб с хантавирус вече са в родината си

Самолетът с 14-те испанци, евакуирани тази сутрин от круизния кораб "Хондиус", се приземи във военната база в град Торехон близо до Мадрид, съобщи журналистка от AFP.

Пристигналите 13 пътници и един член на екипажа на кораба, на който беше установено огнище на хантавирус, ще бъдат прехвърлени директно във военната болница "Гомес Уля" в югозападната част на испанската столица. Там те ще бъдат поставени под карантина и медицинско наблюдение.

Испанските власти започнаха тази сутрин евакуацията на пътниците от кораба, закотвен край остров Тенерифе. Преди слизането здравни служители се качиха на борда, за да направят последни тестове, съобщи испанското Министерство на здравеопазването.

Испанските граждани са първите, които напуснаха кораба. Те бяха транспортирани до брега с малки лодки на групи от по петима души, а оттам автобуси ги откараха до местното летище, пише БТА.