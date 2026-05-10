IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

14 испанци от круизния кораб с хантавирус вече са в родината си

Испанските граждани са първите, които напуснаха кораба

10.05.2026 | 17:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Самолетът с 14-те испанци, евакуирани тази сутрин от круизния кораб "Хондиус", се приземи във военната база в град Торехон близо до Мадрид, съобщи журналистка от AFP.

Пристигналите 13 пътници и един член на екипажа на кораба, на който беше установено огнище на хантавирус, ще бъдат прехвърлени директно във военната болница "Гомес Уля" в югозападната част на испанската столица. Там те ще бъдат поставени под карантина и медицинско наблюдение.

Свързани статии

Испанските власти започнаха тази сутрин евакуацията на пътниците от кораба, закотвен край остров Тенерифе. Преди слизането здравни служители се качиха на борда, за да направят последни тестове, съобщи испанското Министерство на здравеопазването.

Испанските граждани са първите, които напуснаха кораба. Те бяха транспортирани до брега с малки лодки на групи от по петима души, а оттам автобуси ги откараха до местното летище, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

хантавирус испания евакуация
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem