Четирима ранени при тежка катастрофа на пътя Ловеч - Троян

Въведен е обходен маршрут

20.03.2026 | 15:52 ч. 2
БГНЕС

Пострадали са четирима души при катастрофа между два леки автомобила по пътя Ловеч - Троян, в района на село Лешница. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Сигнал за инцидента е подаден около 13:30 часа. На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. При катастрофата са пострадали мъж и три жени. Те са откарани с линейки в болница.

Мъжът е в тежко състояние, без опасност за живота, а трите жени са с по-леки наранявания, казаха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ. Жените са на възраст 27, 47 и 71 години.

Пътят е затворен за движение в участъка на инцидента. Въведен е обходен маршрут през селата Добродан, Врабево и Българене. 

Причините за инцидента се изясняват.

