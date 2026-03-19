Формацията на Румен Радев ще обере наказателния вот

И при Симеон Сакскобургготски, и при Борисов, и при ИТН, и при "Продължаваме Промяната" общото е това, че успяваха да мобилизират електорална подкрепа на базата на говорене срещу статуквото. Същото сега е и с формацията на Румен Радев. В момента ни очаква именно мобилизация на т.нар. наказателен вот срещу статуквото от последните няколко години и до голяма степен формацията на Румен Радев ще бъде тази, която ще обере този протестен вот. Това заяви в интервю за NOVA News з социологът от агенция "Тренд" Димитър Ганев.

Позовавайки се на социологически проучвания, Ганев очаква над 3,1 млн. избиратели да отидат до урните на 19 април, от които около 1/3 според него ще дадат гласа си за бившия президент, или това са около 1 млн. гласоподаватели.

"По наши проучвания от екзитполовете близо 1/5 от българите избират за кого да гласуват буквално в последните дни на кампанията", посочи социологът от "Тренд".

Според него предизборната кампания няма да протече толкова остро колкото се очаква, защото, обясни той, Борисов и Пеевски са вече достатъчно опитни политически играчи и няма да си позволят да нападат Радев, защото само би наляло вода в неговата мелница.

След оставката на кабинета "Желязков" Пеевски, ако забелязвате, е доста обран в изказванията си – няма нито една критична бележка срещу Румен Радев. Същото важи и за Борисов, който не само че не го критикува, ами дори каза, че познава част от хората в листите на Радев и се надява пак да работи с тях, коментира Димитър Ганев.

Същевременно очаква кампанията на Радев да бъде по-пасивна от останалите кандидати, защото това е неговият стил още от първия месец, откакто оповести, че ще се яви като участник в парламентарните избори.

"В последните 25 години – след разбиването на двуполюсния модел у нас през 2001 г. – общо взето гласуването в България е за конкретна фигура. Просто имаме такава специфична политическа култура – да мислим за политиката през отделни личности", обясни социологът.

В заключение Ганев прогнозира, че процесът по съставяне на редовен кабинет няма да бъде лесна задача и категорично отхвърли варианта формацията на Румен Радев да получи пълно мнозинство от 121 депутати в парламента.