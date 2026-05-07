Две майки на 12-годишно го оставили да умре, то тежало едва 22 килограма

Канадска двойка беше осъдена за смъртта на 12-годишно момче, което двете жени са били в процес на осиновяване.

46-годишната Беки Хамбър и 44-годишната Бранди Куни бяха признати за виновни в убийство първа степен, както и по допълнителни обвинения за незаконно задържане, нападение с оръжие и непредоставяне на необходимите грижи заради отношението им към 10-годишния брат на починалото момче.

Двете жени бяха обвинени, че са заключвали 12-годишното момче в спалнята му в мазето по 18 часа на ден. Именно там то е починало, тежейки близо 22 килограма, съобщава CBC Hamilton.

Съдия Клейтън Конлан от Онтарио произнесе решението си на 5 май, с което приключи процесът без съдебни заседатели, започнал през септември.

В решението си от 300 страници Конлан пише, че решението на двете жени да изолират и затворят жертвата в спалнята ѝ в мазето, докато я лишават от храна, "демонстрира намерение да убият момчето".

Заключване, изолация и контрол

В показанията си Куни представи себе си и Хамбър като "любящи, но изтощени родители, които се борели да се справят с две момчета", за които тя твърдеше, че имали тежки проблеми в развитието, произтичащи от травми в ранното детство.

Прокурорите обаче акцентираха върху факта, че момчетата били държани заключени в стаите си от 18:00 ч. до обяд през повечето дни и им било позволявано да излизат само веднъж посред нощ, когато ги будели, за да използват банята, пише People.

Според прокурорите това изисквало помощта на поне една от майките, защото двойката предполагаемо ги карала да носят неопренови костюми, които след това били стягани със свински опашки, така че да не могат да бъдат свалени.

Докато били в стаите си, момчетата също били принуждавани да правят упражнения, а майките им ги наблюдавали чрез видеокамери, поставени в помещението, заявиха прокурорите по време на процеса.

Според CBC жените използвали упражненията и като наказание.

Сред доказателствата по делото беше представено текстово съобщение, което Куни изпратила на Хамбър в една Бъдни вечер: "Кажи им успех с измислянето как да правят бърпита под душа, когато се оплакват, че никога нямат храна."

По това време братята били едва на 10 и 8 години.

Съдът повярва на оцелелия брат

В решението си Конлан пише, че в крайна сметка е повярвал на показанията на оцелелия брат, а не на тези на майките му.

"Като цяло намерих показанията на всяка от обвиняемите по време на процеса за изпълнени с противоречия, несъответствия и неща, лишени от елементарен здрав разум", пише Конлан.

Малкото момче застана на свидетелската банка в началото на процеса и разказа как е гледало брат си бавно да умира от "тежко недохранване" в седмиците преди да поеме последния си дъх на 10 декември 2024 година.

То свидетелства, че в един момент брат му е тежал едва 19 килограма, а един от адвокатите на защитата дори отбеляза, че жертвата изглеждала като "оцелял от Холокоста", съобщава CBC.

Куни заяви в показанията си, че момчето било с поднормено тегло, защото често връщало храната си.

Защитата твърдеше страх от самонараняване

Куни също призна, че тя и Хамбър са стягали момчетата с неонови костюми и понякога дори с каски заради страха си, че едното или и двете може да се самонаранят.

Тя каза още, че го правела, за да защити себе си и съпругата си от децата им.

"Имаше много наранявания през годините. Често ни удряха, блъскаха, ритаха, хвърляха разни неща по нас", каза Куни според CBC.

По думите на Куни, докато беше на свидетелската банка, едно от момчетата предполагаемо блъснало Хамбър, вследствие на което тя счупила ръката си.

Прокурорите обориха това твърдение и заявиха в съда, че няма данни за медицинско посещение на Хамбър около момента на инцидента.

Текстово съобщение се оказа ключово доказателство

Най-уличаващото доказателство, представено по време на процеса, обаче се оказа друго текстово съобщение между двете жени.

"За съжаление, мисля, че той внезапно ще умре и аз ще вляза в затвора", написала Куни на Хамбър месец преди смъртта на момчето. Конлан се спира на това съобщение в мотивите си и пише: "Не мога да бъда убеден, че невинна майка някога би изпратила такова съобщение на съпругата си при тези обстоятелства."

Новоосъдените за убийство жени трябва да се явят отново в съда за заседание по произнасяне на присъдата по-късно тази година.