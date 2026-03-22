Очаквано: Преизбраха Борисов за лидер на ГЕРБ

Националното съвещание на политическа партия ГЕРБ отново преизбра за председател на партията Бойко Борисов. Даниел Митов и Томислав Дончев са избрани за зам.-председатели с пълно единодушие.

“Преди 20 години учредихме ГЕРБ с ясни цели и приоритети да гарантираме европейското развитие на България със силното лидерство на Бойко Борисов. Със своя опит той привлича подкрепа за страната ни в тези сложни времена. За 20 години печелим общо 20 избора", каза Йорданка Фандъкова преди избора на Борисов.



В контролната комисия влизат Цвета Караянчева, която ще е и председател, Александър Иванов, Михаела Крумова, Бранимир Георгиев, Галя Василева, Георги Мараджиев и Любомир Перчинков.

В Изпълнителната комисия ще са кметовете на Бургас - Димитър Николов, Стара Загора - Живко Тодоров, и Пловдив - Костадин Димитров, бившата кметица на София Йорданка Фандъкова, депутатите Делян Добрев, Костадин Ангелов, Деница Сачева и Георг Георгиев, както и Тодор Тодоров, Илтер Садъков, Владимир Темелков, Стефан Арсов. Всички решения бяха взети единодушно.

Председателката на 51-ото народното събрание Рая Назарян не беше избрана за нито една ръководна длъжност. Днес тя не присъства на конгреса, защото е във Велико Търново за празника на града заедно с Костадин Ангелов.

От 1061 делегати присъстваха 985. Към днешна дата партията има 100 044 членове - с 1500 повече спрямо предния конгрес през пролетта на 2022г., както и структури във всяка община.

Днес партията поставя и официален старт на предизборната си кампания.