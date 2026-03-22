Експерти категорични: Самолечението крие рискове за здравето

Пациентите в България приемат по 5-6 лекарства едновременно, а експерти предупреждават за сериозни рискове за здравето. Лекари и фармацевти вече предлагат решение – електронен профилактичен лист.

Хроничните заболявания остават водеща причина за смъртност в България, а все повече пациенти се лекуват с множество медикаменти едновременно – често без достатъчно проследяване и координация.

Според специалисти това крие риск. Темата беше във фокуса на национален форум, който събра лекари, фармацевти и институции.

В резултат беше приет меморандум с конкретни мерки за по-добра превенция и контрол на терапиите.

"Самолечението е опасно, защото човек не си знае диагнозата. Трябва да бъде лекар, който да постави диагноза и да предпише лечение", каза проф. д-р Борислав Георгиев от Националната кардиологична болница.

Рискове при комбиниране на медикаменти

"Когато приемаме много лекарства, без да сме се съгласували с лекаря или фармацевта си, рискуваме да се получат странични реакции, които трудно можем да предвидим", заяви магистър-фармацевтът Константин Попов, пред Bulgaria ON AIR.

"Трябва да има система, която да стимулира профилактиката. Един профилактичен здравен лист би могъл да помогне, ако бъде структуриран към НОИ и Касата, така че хората да се насърчават да се преглеждат", коментира председателят на Инициативен комитет от магистър-фармацевти Аделина Любенова.

