Kрал Чарлз направи специален подарък на принцеса Шарлот

Крал Чарлз винаги е искал дъщеря. Това става ясно от множество биографии за кралското семейство, като някои от тях дори стигат по-далеч и твърдят, че монархът е бил толкова разочарован, че принц Хари е момче, че в началото не искал да го вижда. Разбира се, подобни твърдения никога няма да получат своето потвърждение или отхвърляне, но е ясно едно – крал Чарлз има специално отношение към внучка си принцеса Шарлот.

Макар Шарлот да не е единствената внучка на Чарлз, той споделя много тясна връзка с нея. За сравнение, кралят не е виждал другото момиче в кралското семейство – принцеса Лилибет – повече от веднъж. Причината – Лилибет се ражда след преместването на родителите ѝ, принц Хари и Меган Маркъл, в Америка и отчуждението им от двореца. Принцесата пътува до Великобритания през юни 2022 година, когато се състоя и единствената ѝ досега среща с дядо ѝ.

На фона на всичко това, Чарлз отделя специално внимание на дъщерята на принц Уилям и Кейт Мидълтън, която постепенно се превърна в дъщерята, която винаги е искал. Той на няколко пъти е забелязван да споделя ценни моменти с нея, дори пред камерите, нарушавайки кралския протокол за стоическо поведение. А последният му жест отново доказва, че Шарлот има специално място в сърцето му.

