Нейнски: Блокирането на свободата на корабоплаването е абсолютно недопустимо

Блокирането на свободата на корабоплаването по всички международни закони е абсолютно недопустимо. Мнозина казват, че войната срещу Иран ще се реши в този проток. Това, което прави Иран, е, че се опитва да разшири конфликта като изстрелва ракети срещу държавите от Залива, коментира пред NOVA служебният външен министър Надежда Нейнски.

За първи път на държавите в Персийския залив им се случва техен съсед да ги обстрелват по жилищни сгради, търговски обекти, граждански обекти, по инфраструктура за добиване на петрол, забележете. Стремежът на Иран е да се въвлекат все повече държави от региона във войната и така Иран се опитва да накара САЩ да спре с ударите. Но стана обратното, държавите разбраха, че Иран е враждебен техен съсед и видяха, че могат да защитят петролните си съоръжения с помощта на САЩ, подчерта Нейнски.

Апелът на Тръмп не е към НАТО, а към определени съюзници, които имат потенциала и желанието да участват в разчистването на Ормузкия проток. Апелът е общ, но част от държавите са изброени, това са част от държавите с военен и търговски потенциал, посочи Нейнски. За съжаление, мисля, че войната няма да приключи скоро, добави тя.