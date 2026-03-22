Иран отвърна на заплахите на Тръмп: Ще затворим Ормузкия проток напълно

Иран заяви, че ще "затвори напълно" Ормузкия проток, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп изпълни заплахата си да "унищожи" електроцентралите на страната.

Тръмп даде на Иран 48 часа да отвори отново Ормузкия проток или заплаши да унищожи електроцентралите му, "ЗАПОЧВАЙКИ ПЪРВО С НАЙ-ГОЛЯМАТА!"

Ирански служител отбеляза че жизненоважният воден път остава отворен за всички кораби, с изключение на кораби, свързани с "враговете на Иран" - през нощта беше съобщена експлозия близо до товарен кораб.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) заяви, че ако САЩ нанесат удар, протокът няма да бъде отворен отново, "докато нашите разрушени електроцентрали не бъдат възстановени".

Вдигането на ефективната блокада на Ормузкия проток би означавало, че Иран се отказва от основното си влияние в тази война.

Вад 175 души са ранени след удари в Израел. Спешните служби съобщават, че 84 души са на лечение в Арад и други 78 в Димона, след като балистични ракети са ударили градовете, които са близо до ядрено съоръжение, в събота вечерта. Израелската служба за бърза помощ "Маген Давид Адом" съобщава, че още 15 души са били ранени по време на допълнителни удари тази сутрин.