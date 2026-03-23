IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 99

Конфискуваха над 200 кг животински продукти на "Капитан Андреево"

Открити са над 182 кг млечни продукти, 41 кг яйца

23.03.2026 | 17:26 ч. 5
БАБХ

Инспектори от БАБХ и митнически служители конфискуваха повече от 200 кг животински продукти на граничен пункт "Капитан Андреево".

Стоката е открита в микробус по време на съвместна проверка между двете служби, съобщиха от БАБХ.

На 22 март в микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, митничари са открили храни от животински произход без необходимите документи. Веднага са уведомили инспектори на БАБХ.

При извършената инспекция са установени над 182 кг млечни продукти, 41 кг яйца, както и малки количества колбаси и други хранителни продукти.

Съставен е протокол за изземване. Продуктите ще бъдат унищожени, уточниха от БАБХ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

БАБХ митници храна Капитан Андреево
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem