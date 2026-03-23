Конфискуваха над 200 кг животински продукти на "Капитан Андреево"

Инспектори от БАБХ и митнически служители конфискуваха повече от 200 кг животински продукти на граничен пункт "Капитан Андреево".

Стоката е открита в микробус по време на съвместна проверка между двете служби, съобщиха от БАБХ.

На 22 март в микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, митничари са открили храни от животински произход без необходимите документи. Веднага са уведомили инспектори на БАБХ.

При извършената инспекция са установени над 182 кг млечни продукти, 41 кг яйца, както и малки количества колбаси и други хранителни продукти.

Съставен е протокол за изземване. Продуктите ще бъдат унищожени, уточниха от БАБХ.