30 души са арестувани при 51 спецакции срещу купения вот

Задържани са 30 души по Закона за МВР във връзка с изборни нарушения. Това заяви заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев по време на брифинг на Координационния съвет за подготовка на изборите. Данните са към 8:30 ч. днес.

Анчев съобщи, че 22-ма души са задържани на територията на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), по трима в Бургас и Хасково и по един във Варна и София област.

Получените сигнали към 8:30 ч. днес са 151 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Най-много са сигналите в СДВР – 35, във Варна – 19, и във Велико Търново – 17. От всички получени сигнали – 126 са свързани с купуване на гласове в полза на политически партии и коалиции, пет са за неправомерна агитация, три – за корпоративен вот, един – за унищожаване на имущество, и 16 – за други нарушения, свързани с изборния процес, съобщи Анчев.

Образуваните досъдебни производства са 53, каза още заместник-министърът. Той добави, че 26 са дисциплинарни производства, които са разследвани по общия ред. По думите му 27 са бързи производства.

В Министерството на вътрешните работи (МВР) към 20 март са получени общо 105 сигнала за нарушения във връзка с предстоящите избори, образувани са 43 досъдебни производства. Това съобщи Ваня Нушева, съветник на служебния министър-председател по въпросите за изборите.

МВР има изключителния ангажимент да предприема действия срещу нарушаване на политическите права на избирателите, подчерта Нушева. Тя припомни, че към МВР действа оперативен щаб за изборите, има официално телефонна линия и специален имейл адрес за сигнали към ведомството за престъпления срещу политическите права на гражданите.

По думите на Нушева се наблюдава сериозен ръст на сигналите и на досъдебните производства, организирани в контекста на изборите. Високият брой на сигналите е индикация за повишено доверие и очакване този път МВР да работи експедитивно, безпристрастно и да не подхожда формално към данните за нередности и престъпления срещу избирателните права на гражданите, изтъкна съветникът на премиера за изборите.

Подадени са 44 000 заявления за гласуване в чужбина, с близо 10 000 повече от предходния вот

Нушева отбеляза ръста на заявленията за гласуване. „До момента са подадени 44 хиляди заявления, което е значително повече от 35-те хиляди на предходните избори. Крайният срок за подаване изтича утре, така че числото вероятно ще се увеличи“, предположи изборният експерт.

Директорът на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в Министерството на външните работи Боряна Стойнова представи информация за организацията на изборите извън страната, с акцент върху секциите в трети държави извън Европейския съюз.

Тя уточни, че в дипломатическите и консулските представителства извън ЕС ограниченията по Изборния кодекс могат да намалят броя на секциите. „Някои от нашите сгради не позволяват повече от една секция - например консулската канцелария в Бурса или генералното консулство в Одрин. В Генералното консулство в Истанбул очакваме предложението на генералния консул - там вероятно ще бъдат две секции, а в посолството в Анкара - три“, уточни Стойнова.

Финалните предложения за броя и разположението на секциите ще бъдат изпратени към Централната избирателна комисия след изтичане на крайния срок за подаване на заявления за гласуване и след събиране на мотивираните предложения от дипломатическите представители.

Министерството на външните работи води интензивен диалог с българските общности извън страната. „Целта е да се систематизира информацията за компактните групи българи и да се определят секции на удобни места. След последните промени в Изборния кодекс извън ЕС броят на секциите е ограничен до 20, затова Министерството проучва възможностите за допълнителни секции в дипломатическите представителства“, обясни Нушева.

Тесовете на машините

Министерството на електронното управление съвместно с ЦИК е извършило тестове на машините за гласуване. „На 10 март бяха изтеглени номерата на машините за проверка и беше изработена актуализирана методика за удостоверяване на съответствието им с техническите изисквания“, обясни Нушева. Тя добави, че методиката е преминала обществено обсъждане и предстои съгласуване с Българския институт по стандартизация, Българския институт по метрология и Министерството на електронното управление.

Особено внимание беше отделено на осигуряването на паравани за гласуващите. „Целта е параваните да бъдат осигурени за всички секции, за да се предотврати натиск върху избирателите или нарушаване на тайната на вота“, обясни тя.