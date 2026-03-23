Мая Манолова за помощта: Тези 20 евро още преди да ги получат вече ще са "изядени"

Лидерът на "Изправи се.БГ" Мая Манолова постави под съмнение готовността на държавата да се справи с рязкото поскъпване на основни стоки и услуги.

Според нея свиканите спешни срещи между институциите и бизнеса са закъснели и няма да доведат до реални резултати.

"Наивно е да смятаме, че монополите, веригите, големите фармацевтични компании, телекомите и банките ще си дадат привилегиите и ще си намалят печалбите просто така. Единственото решение е законодателство и ние от "Изправи се.БГ" написахме и внесохме такъв закон. Впрочем, такива закони има в повечето европейски държави и те работят и дават резултати", каза Манолова пред "Денят ON AIR".

Според нея, ако управляващите са искрени, трябва да придвижат този закон, вместо да разчитат на срещи и обещания, които тя определя като "прах в очите на хората".

Критика към предложените помощи

По отношение на предложената помощ от около 20 евро за уязвими групи заради поскъпването на горивата, Манолова смята, че тя е крайно недостатъчна и дори не достига до най-бедните.

"Тези 20 евро още преди да ги получат вече ще са "изядени" от повишенията на другите цени и те ще ги дадат само за сметките за ток", отбеляза тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според Манолова държавата на практика компенсира минимално гражданите, докато същевременно събира значително повече приходи от ДДС вследствие на повишените цени.

Примери от Европа

Манолова даде примери с редица европейски страни като Хърватия, Гърция, Унгария и Сърбия, които според нея вече са въвели по-ефективни мерки.

"Хърватия дава по 70 евро на домакинство, на най-уязвимите домакинства, но освен това въвежда и далеч по-ефективна мярка - таван на цените на горивата. Такава мярка се въвежда и в Гърция, и в съседна Сърбия, и в Унгария, като няма да бъдат ощетени бензиностанциите, а държавата ще дотира сумите над пределните цени. Така реално ще има защита за гражданите на тези държави. Всъщност и Хърватия, и Гърция, и Унгария, и Румъния, и Сърбия предприеха и други мерки, за да защитят своите домакинства. България е най-бедната държава в Европейския съюз, която не е приела абсолютно нищо, освен тези 20 евро", подчерта Манолова.

Обвинения към пазара и институциите

Лидерът на "Изправи се.БГ" твърди, че големите търговски вериги държат над 75% от пазара и упражняват силно влияние както върху производителите, така и върху крайните цени.

Според госта те продават едни и същи продукти в България на по-високи цени, отколкото в западноевропейски столици.

Манолова обвини политическите партии, че са зависими от тези икономически субекти и не предприемат реални действия, въпреки че темата за цените е водеща за гражданите.

Горива и енергия

По темата за горивата Манолова поставя въпроса дали има картелни практики в сектора. Тя допуска възможността за намаляване на ДДС, както е направено в Испания, но предупреждава, че това би намалило приходите в бюджета.

Според нея по-важно е да има прозрачност в ценообразуването, тъй като съществуват съмнения за прекомерни надценки.

Манолова коментира и рязкото увеличение на сметките за електроенергия, като изрази недоверие към обясненията на институциите.

Тя настоя Комисията за енергийно и водно регулиране да назначи независима експертна проверка, включително с международно участие.

"Нито на КЕВР, нито на останалите институции някой от българските граждани вярва, защото лъжат, защото крият информация и просто чакат на хората да им мине. А в същото време цените растат, сметките се трупат и търпението на хората няма да бъде безгранично. Играят си с огъня", завърши Манолова.