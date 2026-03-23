IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 132

Въпреки пет-дневното примирие: Цената на горивата у нас няма да се промени рязко

И днес клиенти се оплакаха от скъпи горива

23.03.2026 | 20:53 ч. 24

Понижената цена на петрола на барел няма да промени рязко цените на колонките на бензиностанциите у нас, обясниха от бранша.

И днес клиенти се оплакаха от скъпи горива, които се отразяват и върху сметките ни в магазините и на пазарите, съобщават от Bulgaria ON AIR.

Въпреки че заявката на Доналд Тръмп за "5-дневно примирие" с Иран доведе до спад на цените на петрола, мигновена промяна в цените на колонките няма да има.

Разходи за шофьорите

Шофьори обаче признават, че скокът на цените оказва влияние върху месечния им бюджет.

"Аз карам камион и по-рано съм го зареждал. Миналата седмица беше 1,49 където зареждам, а сега е 1,59. За 6 дни това са 10 цента", сподели мъж.

Преди седмица кабинетът обяви компенсации от по 20 евро месечно за най-уязвимите социални групи с месечен брутен доход от 652 евро за 2025 г.

Условието е цената на горивото да бъде над 1,60 евро за литър в три последователни дни.

"Може да се стимулира това да им се даде по-бърз и ефективен достъп до градски транспорт. Може да се дадат безплатни карти за градски транспорт. Може да се таргетират мерки за останалата част от хората - да се предоставят преференции за електрически автомобили. Може да се стимулира градският и междуградският транспорт или да се отключат инвестиции за велоалеи, тъй като идва хубав сезон и температурите стават нормални", заяви енергийният експерт Цветомир Николов.

Свързани статии

Цените на хранителни продукти

На фона на завишените цени на горивата, хранителните продукти също бележат ръст.

"Някои са повишени много, други - донякъде добре", казва потребител.

Според търговец на плодове и зеленчуци обаче при стоките, които продава, има спад, а само чушките държат по-висока цена.

"Ягодата може би падна на едро с около 1 евро и малко на килограм. Тиквичката също падна близо с около 1 евро на килограм", сподели тя.

По думите на продавачката чушките са около 5 евро на килограм.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem