Въпреки пет-дневното примирие: Цената на горивата у нас няма да се промени рязко

Понижената цена на петрола на барел няма да промени рязко цените на колонките на бензиностанциите у нас, обясниха от бранша.

И днес клиенти се оплакаха от скъпи горива, които се отразяват и върху сметките ни в магазините и на пазарите, съобщават от Bulgaria ON AIR.

Въпреки че заявката на Доналд Тръмп за "5-дневно примирие" с Иран доведе до спад на цените на петрола, мигновена промяна в цените на колонките няма да има.

Разходи за шофьорите

Шофьори обаче признават, че скокът на цените оказва влияние върху месечния им бюджет.

"Аз карам камион и по-рано съм го зареждал. Миналата седмица беше 1,49 където зареждам, а сега е 1,59. За 6 дни това са 10 цента", сподели мъж.

Преди седмица кабинетът обяви компенсации от по 20 евро месечно за най-уязвимите социални групи с месечен брутен доход от 652 евро за 2025 г.

Условието е цената на горивото да бъде над 1,60 евро за литър в три последователни дни.

"Може да се стимулира това да им се даде по-бърз и ефективен достъп до градски транспорт. Може да се дадат безплатни карти за градски транспорт. Може да се таргетират мерки за останалата част от хората - да се предоставят преференции за електрически автомобили. Може да се стимулира градският и междуградският транспорт или да се отключат инвестиции за велоалеи, тъй като идва хубав сезон и температурите стават нормални", заяви енергийният експерт Цветомир Николов.

Цените на хранителни продукти

На фона на завишените цени на горивата, хранителните продукти също бележат ръст.

"Някои са повишени много, други - донякъде добре", казва потребител.

Според търговец на плодове и зеленчуци обаче при стоките, които продава, има спад, а само чушките държат по-висока цена.

"Ягодата може би падна на едро с около 1 евро и малко на килограм. Тиквичката също падна близо с около 1 евро на килограм", сподели тя.

По думите на продавачката чушките са около 5 евро на килограм.