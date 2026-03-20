Истерия за цените на горивата: Сайтът Fuelo се срина

Сайтът Fuelo.net, който показва цените на горивата в България, се е сринал.

При опит за отварянето му от часове се изписва грешка.

Възможна причина е голямото търсене на информация от системата.

Очаква се сериозно повишение на цените на горивата.

Цени от 150 долара за барел петрол няма да сринат световната икономика, но ще нанесат сериозен удар върху бизнеса и крайните потребители. Това прогнозира енергийният експерт Явор Куюмджиев е ефира на bTV, коментирайки ескалацията на конфликта в Близкия изток и влиянието му върху пазарите.

Според анализатора, при цена от 120 долара за барел, горивата в България ще достигнат около 1,70 евро за литър. Ако стойностите на международните борси скочат до 150 долара, сумата на колонките ще удари 2 евро, което според него ще бъде непоносима тежест за домакинствата.

Куюмджиев начерта и най-мрачния сценарий, при който конфликтът се задълбочава и цената на петрола излиза извън контрол.