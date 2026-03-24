КЕВР обсъжда скока на природния газ от април

Предложението на "Булгаргаз" за 5-процентно поскъпване на природния газ от април ще бъде обсъдено в Комисията за енергийно и водно регулиране.

Изчисленията на "Булгаргаз", според които повишението трябва да е с 5 на сто обаче, са правени преди повече от две седмици, а оттогава цените и на газовите, и на петролните пазари претърпяха доста промени, основно нагоре, което може да доведе до изменение и в първоначално заявената от компанията цена.

И през април основните количества синьо гориво, които ще ползва страната ни, идват по дългосрочния договор с Азербайджан. Втечнен природен газ ще бъде внесен през Турция, тъй като до средата на годината терминалът край гръцкия град Александруполис ще е в планов годишен ремонт и там няма да бъде извършвана регазификация.

Останалите количества ще бъдат добити от газохранилището в Чирен. След днешното обсъждане на цените предстои "Булгаргаз" да внесе окончателното си предложение, което, след одобрение от енергийния регулатор, ще влезе в сила от 1 април.