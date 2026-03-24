IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 111

БАБХ спря внос на рекорден брой растения

Посадъчният материал е бил с неясен произход и без необходимите документи

24.03.2026 | 18:08 ч.
Общо около 3500 фиданки и разсад на лози и рози иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Калотина“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“ и Гранична полиция.

Рекордното количество посадъчен материал е било с неясен произход и без необходимите документи, съобщиха от Агенцията. То е открито от митничари на 24 март т.г. в микробус с българска регистрация, влизащ от Сърбия. Намерени са 2400 овошки (слива, кайсия, праскова, ябълка), 1000 разсада на лоза, 40 фиданки на декоративна върба и 47 разсада на роза. Веднага е уведомен фитосанитарен инспектор на БАБХ. Растенията са иззети и съгласно действащото законодателство ще бъдат унищожени. 

Контролът на БАБХ по граничните контролно-пропускателни пунктове се извършва всекидневно с цел предотвратяване на вноса на растения и продукти с неясен произход, които могат да представляват риск за земеделието и растителното здраве в България и Европейския съюз като цяло. 

Българската агенция по безопасност на храните напомня, че на територията на страната вече са регистрирани случаи на разпространение на неприятеля Черна златка, както и огнище на фитоплазма по лозата в област Велико Търново. В тази връзка е изключително важно посадъчният материал да се закупува единствено от регламентирани търговци и да бъде придружен със съответните документи, удостоверяващи неговия произход и фитосанитарен статус. Спазването на тези изисквания е ключово за опазване на земеделското производство и ограничаване разпространението на опасни вредители и болести по растенията

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem