17 кучета в един апартамент във Варна, зловонието е непоносимо

Жена от Варна държи 17 кучета в апартамента си. Съседите ѝ казват, че животните са в окаяно състояние, не се извеждат навън, а зловонието около жилището е непоносимо. Те са подавали не един сигнал до различни институции, но решение на проблема няма.

Живущите под апартамента описват условията като непоносими. Посочват, че проблемът продължава от години.

"Това е продължение примерно от 10 години, имаше период, в който се изнесе от апартамента и после пак се нанесе отново," казват съседи пред БНТ. "То се почва от сутринта рано, може би към 5, воища, лай на кучетата, тя използва вулгарни думи към тях и това е почти цял ден. Работим на смени, съпругът ми е нощна смяна, почти не може да се наспива".

От думите на живуща в апартамента под този с кучетата стана ясно, че вече са налице и щети – в една стая таванът е подгизнал от теч.

Съседите са подавали многократни сигнали до институциите. "Подавали сме жалби до Община Варна, Областна дирекция на безопасност на храните. Идвали са, правили са проверки, предписания са й правили, глоби са й налагали, плаща си, всичко. И дотам хората казват, че това са техните правомощия и няма какво повече да направят".

Заместник-кметът на район „Владислав Варненчик“ Сашо Димитров посочи, че в общината са получени две жалби в годините.

"Организирали сме проверка във връзка с отглеждане на голям брой животни в жилище на апартамент, лоша хигиена, остра мизерия и съмнение за нехуманно отношение към животните. Привлекли сме към нашия екип и служител от Общинска дирекция безопасност на храните. Посетен е обектът, съставен е консултативен протокол. Направени са предписания от служителя на безопасност на храните. Следим за спазването да са регистрирани кучетата. За съжаление, нашите компетенции са дотам", каза Димитров.