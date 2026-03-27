В „Пирогов“ е опериран единият нападнат с нож германец

Раната на другия негов сънародник е била обработена и той не е пациент на болницата

27.03.2026 | 07:55 ч. Обновена: 27.03.2026 | 08:07 ч. 0
Снимка: Пирогов

Снимка: Пирогов

Единият германски гражданин, нападнат с нож от жена в центъра на София, е бил опериран късно снощи в болница „Пирогов“.

Нощта е преминала спокойно за 63-годишния пациент, съобщиха от лечебното заведение. Германският гражданин е настанен за лечение във Втора хирургична клиника на болница "Пирогов". 

Раната на неговия 65-годишен сънародник, който пострада при същия инцидент, беше хирургически обработена. Към момента той вече не е пациент на болницата. 

Припомняме, че жена намушка четирима германци с нож в централната част на София - в района на булевардите "Драган Цанков" и "Евлоги и Христо Георгиеви".

От Центъра за спешна медицинска помощ казаха, че в 19:29 ч. са получили сигнал за двама души, които са ранени на метростанция "Стадион Васил Левски". Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две момичета, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. "Черни връх", в посока хотел "Хемус".

39-годишна жена е задържана за нападението. За момента мотивите й не са известни. 

Пирогов операция германци нападение с нож
