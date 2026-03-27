ВМА: Обработени са раните на пострадалите при нападението с нож, те са освободени

Не се налага те да бъдат хоспитализирани

27.03.2026 | 09:15 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Раните на пострадалите при нападение с нож в София снощи, които бяха откарани във Военномедицинска академия, са обработени и те са освободени, съобщиха за БТА от болницата. Не се налага хоспитализация.

По-рано от „Пирогов“ съобщиха, че нощта е преминала спокойно за 63-годишния пациент, опериран снощи след инцидента. Раната на 65-годишния негов сънародник, който пострада при същия инцидент, е била хирургически обработена и към момента той вече не е пациент на болницата. 

Жена намушка четирима души с нож в централната част на София. От Центъра за спешна медицинска помощ казаха, че в 19:29 ч. са получили сигнал за мъж и жена, които са ранени на метростанция "Стадион Васил Левски". Две линейки са се отзовали на сигнала. Двамата са германски граждани. Прободните им рани са в областта на главата и части на тялото. Спешните екипи са ги откарали в УМБАЛСМ "Пирогов". Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две момичета, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. "Черни връх" в посока хотел "Хемус".

Свързани статии

По-късно през нощта от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)  съобщиха, че жената е задържана.

