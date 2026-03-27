Новини Днес | 48

Полицията със спецакция в Благоевградско ВИДЕО

27.03.2026 | 10:27 ч. Обновена: 27.03.2026 | 10:29 ч. 3

Видео БГНЕС

На територията на област Благоевград е в ход специализирана полицейска операция по линия на противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, както и противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Оттам посочват, че резултатите от акцията ще бъдат съобщени по-късно днес.

Специализирана полицейска операция, насочена към противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите и нарушения на изборното законодателство, се проведе през изминалите дни в областите Смолян, Шумен, Добрич, Монтана, Бургас и други.

