Да помогнем на 10-годишния Руми да победи тежка болест

Десетгодишния Руми има нужда от вашата помощ. След като веднъж е победило болестта, детето сега страда от ранен ектрамедуларен рецидив, ангажиращ ЦНС и трябва да се подложи на агресивна химеотерапия, както и трансплантация на костен мозък. Нужната сума е 150 хил. евро.

Ето какво пише майка му за спешното лечение:

Мили хора, приятели, познати и непознати със златни сърца,

Обръщам се към вас в момент, в който думите не стигат, а сърцето ми е разкъсано на парчета. Пиша ви не просто като майка, а като човек, който за втори път се изправя пред най-страшния кошмар, битката за живота на собственото си дете.

Само преди два месеца аз бях най-щастливата майка на света. След две дълги години на страх, безсънни нощи в болничните стаи и безкрайни молитви, чух думите, за които живеех: "Детето ви е здраво!".

Сълзите от болка се превърнаха в сълзи от облекчение. Повярвахме, че най-лошото е зад гърба ни. Руми се върна в училище. Отново редеше любимите си конструктори, решаваше задачи по математика и мечтаеше... Мечтаеше един ден да стане инженер. Гледах го как играе и най-накрая започнах да дишам спокойно.

Но мракът се завърна неочаквано… Преди месец се появи главоболие. Силно, пронизващо, безпощадно. Страхът, който бяхме заключили, нахлу в дома ни с нова сила. Изследванията потвърдиха най-ужасната диагноза - ранен ектрамедуларен рецидив, ангажиращ ЦНС.

Светът ни се срина за втори път.

В момента моето малко момче преминава през агресивна химиотерапия. Предстоят още три курса, а след тях трансплантация на костен мозък. Това е неговият единствен билет за живота.

Неговият шанс отново да бъде просто дете, да порасне и да сбъдне мечтите си.

Потърсих помощ в чужбина. Намерих надежда в клиника, в която лекарите вярват, че Руми има шанс, но пътят е изключително тежък. Цената на лечението е непосилна за нашето семейство и сами няма как да се справим.

Затова днес протягам ръка към вас и се обръщам с майчината молба, ПОМОГНЕТЕ МИ ДА СПАСЯ ДЕТЕТО СИ! Дарете сума, колкото и малка да е тя. За нас няма "малко" дарение ,то ще бъде глътка надежда за Руми. Ако не можете да дарите, то моля ви поне споделете! Всяко споделяне е безценно! Всяка подадена ръка дава шанс на Руми да премине през лечението и отново да бъде просто дете.

А аз… Аз ви благодаря затова, че не подминавате чуждата болка! Благодаря ви, че сте нашето голямо семейство в тази непосилна битка. Вярвам, че доброто винаги се връща, и се моля един ден Руми сам да може да ви благодари със своята усмивка и сбъднати мечти.

На Руми може да помогнете ТУК

Или на сметка:

Банка: Allianz Bank

IBAN: BG09BUIN95611000739744

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Румен Шишков